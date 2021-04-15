Куда пропадают коты на Басах в Сумах? Сумчанка Юлия, которую тревожит ситуация в частном секторе, уверяет, что вот уже пять лет подряд сезонно – весной и осенью, у жильцов пропадают их домашние питомцы – коты и кошки.

Причем речь идет не о единичных случаях, а о большом количестве. «Пропадают десятками. Кому нужны кошки в таком количестве?» - не понимает Юлия. Так как рядом расположен мединститут, местные жители предполагают, что это может быть делом рук студентов, которые могут использовать братьев наших меньших для врачебной практики. Как утверждает сумчанка, раньше здесь видели и собак, перемотанных бинтами. После того, как им снимали повязки, люди видели, что у животных были порезаны и зашиты головы... Со слов собеседницы, по поводу пропажи котов соседи уже обращались в полицию. Мы пообщались с участковым Алексеем Мяленко, и он подтвердил факт такого обращения. Но имеют ли студенты медицинского вуза к этому отношение – правоохранителям еще предстоит выяснить, пишет Ваш шанс.