Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:46151

На Сумщине поймали конокрада

Чтобы проучить своего соседа за забывчивость, житель Конотопского района похитил с пастбища его коня и привел на свой двор.

21 апреля за помощью к полиции обратился 46-летний житель села Козловка Путивльской территориальной громады и сообщил, что его сосед забрал лошадь с пастбища и повел к своему хозяйству.

Прибыв к указанному населенному пункту, работники сектора криминальной полиции выяснили, что же привело к совершению уголовного преступления.

Как оказалось, 55-летний местный житель, проживающий неподалеку от владельца лошади, так решил напугать и проучить своего соседа за то, что тот когда-то взял у него топор и до сих пор не вернул.

По заявлению владельца скота в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине смягчили карантин для предпринимателей
Сегодня 11:27
На Сумщине 700 новых случаев заболевания коронавирусом: 19 летальных (подробности)
Сегодня 09:06
Куда пропадают коты на Басах в Сумах?
Сегодня 13:06
Чтобы достроить сельские амбулатории на Сумщине нужно 22 млн грн
Сегодня 13:02
На Сумщине поймали конокрада
Сегодня 12:46
На Сумской «Барсе» планируют поменять одно из футбольных полей за 2,5 млн грн
Сегодня 12:00
На Сумщине главу сельсовета подозревают в получении 20 000 гривен взятки
Сегодня 11:02
В Шостке мотоциклист столкнулся с автомобилем
Сегодня 10:57
В сумском «Евробазаре» предприниматели организовали продажу товаров на вынос (видео)
Сегодня 10:45
В Сумской областной больнице построили кислородную станцию
Сегодня 10:34
Кому в Сумах сегодня отключили воду?
Сегодня 10:13
В Сумах направления к кладбищам временно усилили транспортом
Сегодня 10:09
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Представники партії «Слуга Народу» Сумщини оголошують про старт всеукраїнського партійного донорського челенджу
Вчера 14:50
Мэр Сум экономит на замах
Вчера 11:10
Стартувала послуга оформлення матеріальної допомоги для ФОПів та найманих працівників. Як її отримати?
Вчера 10:05
Чи готова Сумщина до відкриття ринку землі?
20.04.2021 15:21
Хома и партнеры: что задекларировали губернатор Сумщины и его замы
19.04.2021 18:29
Борг в 31 млн грн: енергетики з Дніпра звинувачують німецьких інвесторів в шахрайстві та просять владу Сумщини втрутитись
19.04.2021 18:19
На Сумщине коронавирус пополз вниз: итоги недели
19.04.2021 14:59
Информация для сумчан: изменен порядок выплаты и доставки пенсий и денежной помощи
19.04.2021 09:58
Отрутохімікати у Шостці на Сумщині: чому за шість років їх не утилізували і наскільки це небезпечно
18.04.2021 13:36
Тесты ПДД онлайн - подготовка будущих автомобилистов
16.04.2021 18:06
В Сумах на Горького снесли вовсе не церковь - здесь варили пиво, шили шинели и валяли валенки
16.04.2021 09:18
100+ відповідей на запитання про вакцинацію проти COVID-19
15.04.2021 15:36
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.