На Сумщине поймали конокрада Чтобы проучить своего соседа за забывчивость, житель Конотопского района похитил с пастбища его коня и привел на свой двор.

21 апреля за помощью к полиции обратился 46-летний житель села Козловка Путивльской территориальной громады и сообщил, что его сосед забрал лошадь с пастбища и повел к своему хозяйству.

Прибыв к указанному населенному пункту, работники сектора криминальной полиции выяснили, что же привело к совершению уголовного преступления.

Как оказалось, 55-летний местный житель, проживающий неподалеку от владельца лошади, так решил напугать и проучить своего соседа за то, что тот когда-то взял у него топор и до сих пор не вернул.

По заявлению владельца скота в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.