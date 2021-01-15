В сумском «Евробазаре» предприниматели организовали продажу товаров на вынос (видео) В Сумах предприниматели торгового центра «Евробазар» организовали продажу своего товара. С собой имели таблички. На них - номера телефонов и то, что продают.

«Кто-то увидит, по звонку вынесешь, дашь людям, подойдет - останется у меня 30 копеек, если нет - назад унесу, деньги отдам. Онлайн же работаем», - так рассказывает одна из продавщиц о четвертом дне торговли на вынос. Свое имя женщина назвать отказалась. Почему вышла торговать, рассказала: «После месяца, что дома сидели, скажите, пожалуйста, чем кормить детей, ну скажите. 25 марта мы заплатили все абсолютно налоги. За школу, за сады платите. Как дальше жить? Вы думаете, ФОПы - богачи? Они - нищие!».

Предприниматель Вячеслав Качанов продает одежду, говорит: «Была одна продажа, по онлайн-заказу. На вынос. Есть знакомые, которые звонят. Договариваемся в телефонном режиме. Если даже что-то продадим, все очень трудно. Патрули ходят, но мы в нормах законодательства все выполняем».

Начальница отдела главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Валентина Тищенко рассказала, что думает по поводу такой торговли, ведь промышленной группе в «красной» зоне работать запрещено. Она сказала, что их служба проверяет только те, которые имеют разрешение на работу. Остальным занимается полиция.

Представитель областного управления Владимир Крупецких ответил: информацию об этом не передавали. А в патрульной полиции сейчас проверяют информацию относительно возможного нарушения карантина предпринимателями «Евробазара», пишет Суспільне.

«Поступило сообщение о том, что нарушаются карантинные мероприятия вблизи «Евробазара», а именно: осуществляется торговля запрещенными законом во время карантина товарами. Экипаж патрульной полиции приехал, осмотрел территорию, на которую указывал заявитель, где осуществлялась эта незаконная, по его мнению, торговля», - сказал представитель патрульной полиции области Олег Сологуб.

Также рассказал о результатах: «Установлено, что граждане торговали рассадой, деревьями, семенами и саженцами. То есть, в том месте другой торговли не было. Все сообщения, касающиеся карантина, стоят на жестком контроле, пока мы проводим проверку реагирования на это сообщение работниками патрульной полиции».

Всего, по словам Владимира Крупецких, с начала третьего локдауна на объекты хозяйствования за нарушение карантинных норм они составили 29 админпротоколов, на граждан - 76.