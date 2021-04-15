В Сумской областной больнице построили кислородную станцию В Сумской областной больницы на Ковпака построили кислородную станцию.

Она будет подавать кислород ко всем без исключения отделениям. Проект выполнили за деньги благотворительного фонда «Технология».

С проектом строительства кислородной станции к благотворителям обратилось руководство больницы. Планировали так, чтобы мощностей оборудования хватило для подачи кислорода во все отделения, говорит заместитель главного врача Ольга Самойленко. До сих пор здесь использовали кислородные концентраторы, пишет Суспільне.

«Можем оказывать помощь качественнее, своевременно, что касается кислородной терапии. Это, прежде всего, больным коронавирусом, из области, тяжелым, очень тяжелым больным, а также больным в других специализированных отделениях. У нас каждый день больных, нуждающихся непосредственно в этой кислородной терапии, то есть от аппарата ИВЛ - это 5-7. Насколько - на сутки, на двое суток, ответить вам никто не ответит. Зависит от тяжести, необходимости для больного», - сказала она.

Станцию подачи кислорода на 34 точки смонтировали за месяц. Ее разместили на территории больницы, в 30 м от стационара. Весь комплекс работ выполнило специализированное управление «Химмонтаж-14». Как работает оборудование, рассказал главный инженер предприятия Роман Романовский.

«В криогенную емкость закачивается жидкий кислород. Затем он поступает через кислородопровод в испаритель, превращается в газообразный и подается уже к точкам, куда нужно. Это основная емкость для жидкого кислорода, объем ее - полкуба. Если здесь заканчивается, то вступают уже в работу баллоны. 10 баллонов по 40 л», - говорит он.

Стоимость проекту – 1,5 млн грн. Что было самым сложным в его реализации, рассказал директор Благотворительного фонда «Технология» Григорий Петренко.

«С прошлого года большая сложность - это загруженность подрядных организаций, которые имеют допуск к работе с кислородом. Это производство и наличие запорной арматуры для кислородопроводов. Как выяснилось, на сегодняшний день - кислородопровод - супернужный объект для всех больниц. Мы работаем по трехсторонним соглашениям. Заключаем эти соглашения с больницей, частично оплачиваем закупку материалов и актами уже потом закрываем конечную сдачу работ. Окончательно рассчитываемся, когда работы сданы полностью», - говорит он.

После подписания всех актов выполненных работ, станцию сдадут в эксплуатацию. По словам Ольги Самойленко, заработать она должна до конца недели.

В инфекционном отделении областной больницы есть 220 коек для больных COVID-19. 20 апреля днем были заняты 87 из них. 5 пациентов нуждались кислородной поддержке.

По словам заместителя начальника областного департамента здравоохранения Галины Хометы, область на 87,5% обеспечена кислородом. Из 2050 коек его имеют - 1793, из которых 767 получают централизованный кислород. Остальные 1026 оборудованы кислородными концентраторами. Также до конца недели должны завершить работы по проведению кислорода в четвертой городской больнице. Об этом рассказала начальница городского отдела здравоохранения Елена Чумаченко. Там строят 40 кислородных точек.

Централизованная подача кислорода на 145 точек также в пятой больнице Сум. Для этого приобрели криогенную емкость за 3,7 млн грн, из которых 400 тыс. грн - деньги из городского бюджета, остальные - государственные.

В Сумской райбольнице централизованный кислород подведен к 94 койкам. Три криобаллона приобрели в конце 2020 года почти за 1 млн грн. Это были деньги государственного и районного бюджетов.