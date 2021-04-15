В Сумах пройдет заседание областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС (трансляция) Сегодня, 22 апреля, в Сумах проходит заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Оно транслируется на Ютуб-канале Сумской облгосадминистрации. Начало в 10.00.