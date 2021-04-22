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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Ситуация с коронавирусом в Украине

16235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 апреля 2021 года.

В частности, заболели 663 ребенка и 319 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализировано - 3904 человека; выписаны из больниц - 5250 человек; летальных случаев - 470; выздоровели - 18831 человек; осуществлено тестирований за сутки - 101981 (в частности методом ПЦР - 46516, методом ИФА - 17644), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 37821.

За все время пандемии в Украине заболело - 1990353 человека; выздоровели - 1533303 человека; летальных исходов - 41 266; проведения ПЦР-тестов - 9089301.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1673), Харьковской (1333), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 1673 случая;

- Винницкая область - 448 случаев;

- Волынская область - 455 случаев;

- Днепропетровская область - 976 случаев;

- Донецкая область - 847 случаев;

- Житомирская область - 544 случая;

- Закарпатская область - 208 случаев;

- Запорожская область - 995 случаев;

- Ивано-Франковская область - 184 случая;

- Киевская область - 877 случаев;

- Кировоградская область - 210 случаев;

- Луганская область - 304 случая;

- Львовская область - 804 случая;

- Николаевская область - 449 случаев;

- Одесская область - 844 случая;

- Полтавская область - 807 случаев;

- Ривненская область - 563 случая;

- Сумская область - 700 случаев;

- Тернопольская область - 357 случаев;

- Харьковская область - 1333 случая;

- Херсонская область - 337 случаев;

- Хмельницкая область - 870 случаев;

- Черкасская область - 695 случаев;

- Черновицкая область - 235 случаев;

- Черниговская область - 520 случаев.

Общество
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