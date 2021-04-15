Сумские копы показали, как задерживали пьяного, устроившего резню возле магазина (видео) Полицейские задержали мужчину, который, вероятно, нанес телесные повреждения сотрудникам магазина.

20 апреля, около 13 часов, патрульные получили сообщение о том, что на улице Марка Вовчок неизвестные граждане нанесли телесные повреждения охраннику магазина.

Выяснилось, что в магазин «Кантри» зашли двое граждан. Охранник сделал им замечание, чтобы они надели маски, на что они начали нецензурно выражаться и кричать. Между ними возник словесный конфликт. Он продолжился на улице, а потом и вообще перерос в драку. Один из мужчин достал канцелярский нож и начал наносить им удары охраннику и продавщице, которая пыталась остановить между ними драку. В дальнейшем граждане быстро ушли в неизвестном направлении. С полученными травмами охранника госпитализировали в больницу, а продавщицы медики оказали помощь на месте происшествия.

Узнав приметы граждан, экипаж патрульной полиции и полиции охраны начали обследовать прилегающую территорию. Неподалеку они увидели двух мужчин, которые распивали спиртные напитки и соответствовали ориентированию. Во время общения с полицейскими они нервничали и путались в показаниях.

Проведя поверхностную проверку стражи порядка обнаружили у одного из них канцелярский нож, которым он, вероятно, и нанес травмы работникам магазина. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.

Известно, что по данному факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную потерю трудоспособности) УК.