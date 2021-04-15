Минздрав: вводить локдаун на Пасху пока не планируется В Украине введение более жесткого локдауна на период майских праздников и Пасхи пока не планируется, однако в Минздраве опасаются, что после них может возникнуть новый всплеск заболеваемости.

В ведомстве ожидают, что церкви организуют безопасные мероприятия во время богослужений, в противном случае — результатом майских праздников может стать новая вспышка заболеваемости.

Украина уже прошла пик заболеваемости третьей волны пандемии, поэтому пока вводить локдаун на майские праздники и Пасху в Минздраве не планируют.

«В эти дни мы призываем людей оставаться дома. В пятницу с советом церквей и религиозных организаций будем обсуждать ситуацию, и я уверен, что все поддержат идею празднования Пасхи с соблюдением необходимых ограничений», — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Но окончательные решения в условиях адаптивного карантина должны принимать местные советы. Например, во Львове праздник состоится на открытом воздухе, в Киеве власти предложили религиозным общинам приостановить проведение массовых богослужений и перенести их в онлайн-формат. Медики же предостерегают: празднование Пасхи имеет больше шансов обернуться новым всплеском эпидемии, чем в прошлом году, ведь в Украине уже циркулируют новые мутации коронавируса, а они — заразнее и имеют более высокую летальность.

Эксперты также советуют пенсионерам и людям с хроническими болезнями не входить в храмы во время богослужений, а на освящение пасхального корзине отправить члена семьи.