Минздрав: вводить локдаун на Пасху пока не планируется

Украина уже прошла пик заболеваемости третьей волны пандемии, поэтому пока вводить локдаун на майские праздники и Пасху в Минздраве не планируют.
«В эти дни мы призываем людей оставаться дома. В пятницу с советом церквей и религиозных организаций будем обсуждать ситуацию, и я уверен, что все поддержат идею празднования Пасхи с соблюдением необходимых ограничений», — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Но окончательные решения в условиях адаптивного карантина должны принимать местные советы. Например, во Львове праздник состоится на открытом воздухе, в Киеве власти предложили религиозным общинам приостановить проведение массовых богослужений и перенести их в онлайн-формат. Медики же предостерегают: празднование Пасхи имеет больше шансов обернуться новым всплеском эпидемии, чем в прошлом году, ведь в Украине уже циркулируют новые мутации коронавируса, а они — заразнее и имеют более высокую летальность.
Эксперты также советуют пенсионерам и людям с хроническими болезнями не входить в храмы во время богослужений, а на освящение пасхального корзине отправить члена семьи.