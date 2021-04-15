Сумчан запрошують на конкурс до фестивалю «Ніч музеїв 2021» Агенція промоції «Суми» оголошує конкурс проєктів для участі у фестивалі.

Дата проведення - 15 травня 2021 року.

Тема фестивалю - Майбутнє музеїв: відновлення і переосмислення.

Участь у заході безкоштовна. Організатори НЕ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ учасників матеріалами та НЕ НАДАЮТЬ фінансової підтримки проєктів.

Якщо ви маєте цікаву ідею та бажаєте її втілити на фестивалі - заповніть цю форму: https://cutt.ly/5vFHzhq.

Локації для проєктів: музеї, театри, галереї, центральні вулиці міста, внутрішні дворики центру міста, парки, площі.

Учасниками можуть бути:

- художники

- фотографи

- урбаністи

- актори

- творчі об’єднання

- громадські організації

- музиканти

- театри

- галереї

- музеї тощо.

До розгляду приймаються інсталяційні, художні, перформативні (театральні), музичні проєкти, світлові та відео шоу, які можуть бути виграшно представлені в нічному урбаністичному просторі.

Під час розробки проєкту звертайте увагу на правила та обмеження карантинного періоду!

Відбір проєктів триває до 30 квітня 2021 року.

Питання, додаткову інформацію, матеріали щодо проєкту з поміткою «Фестиваль «Ніч музеїв» надсилаються на електронну адресу: projectsumy@gmail.com.