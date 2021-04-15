Сумчан запрошують на конкурс до фестивалю «Ніч музеїв 2021»

Дата проведення - 15 травня 2021 року.
Тема фестивалю - Майбутнє музеїв: відновлення і переосмислення.
Участь у заході безкоштовна. Організатори НЕ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ учасників матеріалами та НЕ НАДАЮТЬ фінансової підтримки проєктів.
Якщо ви маєте цікаву ідею та бажаєте її втілити на фестивалі - заповніть цю форму: https://cutt.ly/5vFHzhq.
Локації для проєктів: музеї, театри, галереї, центральні вулиці міста, внутрішні дворики центру міста, парки, площі.
Учасниками можуть бути:
- художники
- фотографи
- урбаністи
- актори
- творчі об’єднання
- громадські організації
- музиканти
- театри
- галереї
- музеї тощо.
До розгляду приймаються інсталяційні, художні, перформативні (театральні), музичні проєкти, світлові та відео шоу, які можуть бути виграшно представлені в нічному урбаністичному просторі.
Під час розробки проєкту звертайте увагу на правила та обмеження карантинного періоду!
Відбір проєктів триває до 30 квітня 2021 року.
Питання, додаткову інформацію, матеріали щодо проєкту з поміткою «Фестиваль «Ніч музеїв» надсилаються на електронну адресу: projectsumy@gmail.com.