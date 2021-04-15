В Сумах дали 7 лет за смертельное ДТП К 7 годам лишения свободы приговорен мужчина, под колесами авто которого погиб пешеход.

Окружной прокуратурой города Сумы в суде доказана вина 46-летнего мужчины, нарушение правил дорожного движения которого привело к гибели 59-летнего мужчины.

Речь идет о ДТП, произошедшем 30 ноября 2018 года около 17.30 на улице Пограничной в г. Сумы. Тогда водитель автомобиля «КІА Sportage», будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на 59-летнего пешехода, который двигался в попутном направлении по правой стороне дороги. В результате полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Водитель признал, что употреблял алкоголь перед тем, как сесть за руль, однако утверждал, что в ДТП не виноват, поскольку пешеход внезапно начал перебегать дорогу. Однако выводами специалистов о характере повреждений потерпевшего и доказательствами, представленными прокурором, в достаточной мере опровергнуты показания обвиняемого.

При вынесении приговора суд учел тот факт, что обвиняемый пытался переложить ответственность за содеянное на потерпевшего, и приговорил его к наказанию в виде лишения свободы на срок 7 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года (ч. 2 ст. 286 УК Украины).