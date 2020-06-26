В сумском магазине изъято 90 кг мяса неизвестного происхождения

В ходе проверки было установлено, что оператор рынка осуществляет оборот пищевых продуктов собственного домашнего производства, которые изготавливаются на мощностях, по которым не получены эксплуатационного разрешения. Данную продукцию он производит у себя дома и реализует в магазине. На пищевых продуктах отсутствовала какая-либо маркировка, что делает невозможным установление даты производства, сроков годности и другой информации предусмотренной законодательством.
На вопрос, когда была изготовлена продукция, четкого ответа не было, то есть оператор рынка даже и сам не знает, сколько времени находится эта продукция в магазине и не превысил ли он срок ее реализации? Также в этом магазине реализовывалось мясо неизвестного происхождения, ведь у оператора рынка отсутствуют сопроводительные документы.
Учитывая вышеизложенное, по результатам проведенного мероприятия Главным государственным ветеринарным инспектором Сумской области было принято решение об изъятии из обращения пищевых продуктов, а инспекторами Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области составлено предписание по устранению нарушений, выявленных при осуществлении мероприятия государственного надзора (контроля) и протокол о нарушение Закона Украины «о государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, корма, побочные продукты животного происхождения, здоровья и благополучия животных».
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