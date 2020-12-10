В Сумах будут судить губернатора Хому

В суд поступило 6 административных материалов в отношении главы Сумской областной государственной администрации Василия Хомы о совершении им правонарушений, связанных с коррупцией по частям 1, 2 статьи 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В протоколах говорится, что г-н Хома, будучи главой Сумской областной государственной администрации, занимался другой оплачиваемой деятельностью.
20 апреля постановлением суда все 6 административных материалов объединены в одно производство под номером 591/2634/21.
Судебное заседание по делу назначено на 13.30 6 мая 2021 года.
Председательствующий судья Сорока М.Р.
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