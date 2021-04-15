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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:08324

В Сумах суд присяжных рассматривает дело в отношении уже осужденного к пожизненному лишению свободы

28 апреля в 13.20 состоится следующее судебное заседание по делу в отношении уже осужденного к пожизненному лишению свободы гражданина С.

Мужчину обвиняют в умышленном убийстве своего коллеги из корыстных побуждений (п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Сегодня в судебном заседании допрашивали свидетелей.

Согласно данным обвинительного акта, события произошли еще в марте 1996 года. Тогда в собственном подъезде из охотничьего оружия был убит человек. Как выяснилось в ходе следствия, обвиняемый одолжил у своего коллеги 100 долларов США. Но уже через несколько дней последний потребовал возврата долга. Чтобы не отдавать деньги, нападающий дождался коллегу в подъезде и выстрелил в него.

Напоминаем, что 15 июля 2019 года, в ходе подготовительного судебного заседания, обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного производства в отношении него судом присяжных. Учитывая, что санкция ч. 2 ст. 115 УК Украины предусматривает возможность назначения наказания в виде пожизненного лишения свободы, суд удовлетворил ходатайство обвиняемого о рассмотрении дела судом присяжных в составе двух судей и трех присяжных.

Одновременно разъясняем, что определение присяжных для судебного разбирательства из числа лиц, внесенных в список присяжных обеспечивает автоматизированная система документооборота суда. Сначала из списка присяжных программа выбирает 7 присяжных. Всех их приглашают в суд, чтобы выяснить нет ли оснований, препятствующих привлечению этих граждан в качестве присяжных в конкретном деле. Если после такого отбора присяжных осталось больше чем необходимо, среди них программа выбирает пятерку, из нее, опять же программа, выбирает трех основных и двух запасных.

Право
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Василь Хома
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