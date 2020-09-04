«Меня пугает дизайн»: экс-главный архитектор Львова о реконструкции парка «Сказка» в Сумах Юлиан Чаплинский прокомментировал в своем влоге проект «Сказки».

Юлиан Чаплинский, который в 2015-2019 годах был главным архитектором Львова, в своем влоге на Ютубе прокомментировал проект реконструкции парка «Сказка». Этот проект недавно вынесли на обсуждение сумчан. В видео он пояснил, что ранее построенные кирпичные замки были уникальными, зато сегодня предполагают штукатурить разными цветами. Архитектора пугает новый дизайн парка и его планирования, пишет ЦУКР.

Он добавил, что по проекту реконструкции собираются поставить стеклянные и пластиковые башни в ярких салатовых цветах. «Меня пугает дизайн, потому что строятся какие-то ужасные темы с зелеными крышами. Что это и кто такое придумал?», - добавил автор видео. Также Юлиан Чаплинский призвал всех посмотреть примеры европейских парков, а сумчан обратить внимание на проект и оставить властям свой отзыв. Непосредственно услышать мнения архитектора можно ниже в видео.