В Сумах ортопеды впервые в области выполнили операцию с применением 3D-моделирования Использование современных 3D технологий в медицине - это уже не фантастика, а реалии сегодняшнего дня.

Ортопеды-травматологи КНП «Центральная городская клиническая больница» впервые в области при планировании и выполнении сложного оперативного вмешательства на бедре применили методику 3D-моделирования с изготовлением пластиковой прототипа кости пациента.

«Молодой человек больше года назад упал с высоты и сильно пострадал - тяжелая черепно-мозговая травма не давала возможности серьезно заняться переломом бедра, - рассказывает заведующий ортопедо-травматологическим отделением №2 Юрий Барабан. – На то время его не прооперировали, кость срослась неправильно - с остаточной деформацией, что не позволяло молодому человеку полноценно двигаться. За хирургической помощью он обратился в нашу больницу. Мы решили подойти к проблеме по-новому - применить ассистирующими 3D принт-моделирование. Нашли фирму, которая этим занимается, - по данным КТ-обследования была создана 3D-модель бедренной кости пациента. Это позволило наглядно оценить степень деформации. На созданном персонифицированном макете была определена плоскость остеотомии - с индивидуальным подбором, как по размеру, так и по расположению необходимых фиксаторов. Были рассчитаны правильные углы резекции кости для ее выравнивания. Уже во время операции с помощью рентгеноскопического аппарата с электронно-оптический преобразователем дополнительно были рассчитаны места введения металлоконструкций, зафиксирована одноразовая пластиковая направляющая и проведена корректирующая резекция бедренной кости. Вмешательство было выполнено специалистами ортопедо-травматологических отделений №2 и №1. В результате проведенной вальгизирующей деротационной остеотомии удалось полностью исправить тяжелую деформацию бедра, и все зафиксировать подобранными заранее специальными металлоконструкциями. Незначительное укорочение нижней конечности (до 2 см) будет исправлено уже на втором этапе, когда бедренная кость срастется.

К слову, в Европе такой подход является стандартом индивидуального хирургического лечения (в том числе и при эндопротезировании). Создание на предоперационном этапе 3D-модели поврежденной кости позволяет разработать для пациента персональную операцию по высокоточному исправлению деформации, определить необходимые размеры и положение фиксаторов, сократить время выполнения оперативного вмешательства и сделать его менее инвазивным. Теперь такие сверхсовременные операции выполняют специалисты, которые работают в КНП «Центральная городская клиническая больница».