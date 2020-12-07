В Сумском водоканале увидели политический заказ в подозрении его директора во взятке и служебной халатности

Исходя из опыта других водоканалов, когда начинают поносить репутацию предприятия или директора, то это имеет признаки сугубо политического заказа, которое может привести к дестабилизации работы предприятия и угроз качественного питьевого водоснабжения города.
«На меня, как публичное лицо началось давление. Признаки политического заказа уже есть. Уверен, суд развеет все сомнения», - отметил Анатолий Сагач.
Адвокат Михаил Иванченко: «Анатолий Сагач невиновен и точка. И в ближайшее время мы это докажем. Я только прокомментирую несколько позиций, а выводы сделайте сами. По порядку - эпизод взятки. Ни одно лицо, на которые ссылаются правоохранители, не подтвердило этот факт. Подчеркиваю – ни одно. Более того, обвинение не предоставило ни одного надлежащего доказательства, что Анатолий Сагач вообще был проинформирован об этом факте. Мы говорим не просто о нехватке в его действиях состава преступления, а вообще об отсутствии события самого преступления. Следующее, что инкриминируют налоговики - халатность и убытки предприятию. Вдумайтесь в абсурдность ситуации - директора коммунального предприятия привлекают к ответственности за то, что он заплатил налоги и финансовые санкции в госбюджет. Полная чушь. Средства из бюджета города Сум, которое является владельцем водоканала, были направлены в госбюджет. В чем здесь ущерб?! По такому принципу можно называть преступниками всех должностных лиц, которые направляют средства из госбюджета на софинансирование объектов в городе Сумы?! Резюмирую - Анатолий Сагач невиновен, и мы это скоро докажем. От суда будем просить исключительно оправдания по всем подозрениям».
Следует отметить, что деятельность КП «Горводоканал» является открытой и прозрачной перед громадой. Предприятие систематически отчитывается о своей хозяйственной деятельности перед городским головой, структурными подразделениями Сумского городского совета, НКРЭКУ, потребителями. Ежегодно проводится независимый аудит финансово-хозяйственной деятельности, результаты которого размещаются на официальном сайте сумского водоканала.
Предприятие неоднократно информировало жителей и городские власти о причинах имеющейся задолженности, по которой водоканал не имеет финансовой возможности своевременно и в полном объеме рассчитаться за электроэнергию и платить налоги. Напомним, что это длительный убыточный тариф, наличие задолженности государства перед предприятием по разнице в тарифах в сумме около 50 млн грн, долг населения за услуги – 49,6 млн грн, задолженность АО «Сумское НПО» перед КП «Горводоканал», которая составляет более 18 млн грн и т.п.
С целью решения вопроса по оплате налогового долга за прошлые годы и недопущения его накопления КП «Горводоканал» Сумского городского совета неоднократно обращалось в ГУ ГФС в Сумской области с заявлениями о рассрочке суммы налоговой задолженности.
К сожалению, Государственная фискальная служба не заинтересована в предоставлении рассрочки и не идет на встречу коммунальному предприятию, что способствует дополнительному начислению фискальной службой штрафных санкций (штрафа и пени). КП «Горводоканал» Сумского городского совета по факту уплатило налоговый долг в 2020 году.
КП «Горводоканал» и его руководитель работают только в правовом поле, и уверены, что суд развеет все сомнения, говорится в сообщении.
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