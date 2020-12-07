В Сумском водоканале увидели политический заказ в подозрении его директора во взятке и служебной халатности В последнее время участились случаи обнародования информации, дискредитирующей Анатолия Сагача, директора КП «Горводоканал» Сумского городского совета, говорится на сайте предприятия.

Исходя из опыта других водоканалов, когда начинают поносить репутацию предприятия или директора, то это имеет признаки сугубо политического заказа, которое может привести к дестабилизации работы предприятия и угроз качественного питьевого водоснабжения города.

«На меня, как публичное лицо началось давление. Признаки политического заказа уже есть. Уверен, суд развеет все сомнения», - отметил Анатолий Сагач.

Адвокат Михаил Иванченко: «Анатолий Сагач невиновен и точка. И в ближайшее время мы это докажем. Я только прокомментирую несколько позиций, а выводы сделайте сами. По порядку - эпизод взятки. Ни одно лицо, на которые ссылаются правоохранители, не подтвердило этот факт. Подчеркиваю – ни одно. Более того, обвинение не предоставило ни одного надлежащего доказательства, что Анатолий Сагач вообще был проинформирован об этом факте. Мы говорим не просто о нехватке в его действиях состава преступления, а вообще об отсутствии события самого преступления. Следующее, что инкриминируют налоговики - халатность и убытки предприятию. Вдумайтесь в абсурдность ситуации - директора коммунального предприятия привлекают к ответственности за то, что он заплатил налоги и финансовые санкции в госбюджет. Полная чушь. Средства из бюджета города Сум, которое является владельцем водоканала, были направлены в госбюджет. В чем здесь ущерб?! По такому принципу можно называть преступниками всех должностных лиц, которые направляют средства из госбюджета на софинансирование объектов в городе Сумы?! Резюмирую - Анатолий Сагач невиновен, и мы это скоро докажем. От суда будем просить исключительно оправдания по всем подозрениям».

Следует отметить, что деятельность КП «Горводоканал» является открытой и прозрачной перед громадой. Предприятие систематически отчитывается о своей хозяйственной деятельности перед городским головой, структурными подразделениями Сумского городского совета, НКРЭКУ, потребителями. Ежегодно проводится независимый аудит финансово-хозяйственной деятельности, результаты которого размещаются на официальном сайте сумского водоканала.

Предприятие неоднократно информировало жителей и городские власти о причинах имеющейся задолженности, по которой водоканал не имеет финансовой возможности своевременно и в полном объеме рассчитаться за электроэнергию и платить налоги. Напомним, что это длительный убыточный тариф, наличие задолженности государства перед предприятием по разнице в тарифах в сумме около 50 млн грн, долг населения за услуги – 49,6 млн грн, задолженность АО «Сумское НПО» перед КП «Горводоканал», которая составляет более 18 млн грн и т.п.

С целью решения вопроса по оплате налогового долга за прошлые годы и недопущения его накопления КП «Горводоканал» Сумского городского совета неоднократно обращалось в ГУ ГФС в Сумской области с заявлениями о рассрочке суммы налоговой задолженности.

К сожалению, Государственная фискальная служба не заинтересована в предоставлении рассрочки и не идет на встречу коммунальному предприятию, что способствует дополнительному начислению фискальной службой штрафных санкций (штрафа и пени). КП «Горводоканал» Сумского городского совета по факту уплатило налоговый долг в 2020 году.

КП «Горводоканал» и его руководитель работают только в правовом поле, и уверены, что суд развеет все сомнения, говорится в сообщении.