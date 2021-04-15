В Сумах спасатели сняли ребенка с крыши 20 апреля в 15:01 в Службу спасения поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Мира в Сумах.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 2-й государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на место, спасатели установили, что 10-летний мальчик залез на крышу 4-метрового складского помещения, а слезть самостоятельно уже не смог. Работники Службы спасения с помощью выдвижной лестницы спустили парня с крыши, который от госпитализации отказался.

Всего для оказания помощи были привлечены 1 единица специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.