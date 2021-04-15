На Сумщине пьяный мопедист пытался откупиться от полиции Чтобы избежать ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, водитель пытался откупиться от полиции деньгами.

Проводя профилактические мероприятия с целью предупреждения аварийности на автодорогах Сумского района, полицейские сектора реагирования патрульной полиции возле села Первомайское на Лебединщине остановили мопед, за рулем которого в состоянии опьянения находился 40-летний мужчина. Гражданин начал уговаривать правоохранителей «мирно разойтись», пообещав за непривлечение его к административной ответственности за управление в состоянии опьянения денежное вознаграждение в сумме 1000 гривен. Полицейские предупредили мужчину об ответственности за предложение неправомерной выгоды, но правонарушитель не отреагировал. Полицейские же составили административный протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление транспортом в состоянии опьянения). Санкция предусматривает штраф в размере 17 000 гривен и лишение права управления сроком на 1 год.

Кроме того, водителя мопеда, который попытался избежать ответственности за административное правонарушение предлагая правоохранителям деньги, полицейские привлекли и к уголовной ответственности по ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или ограничения свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.