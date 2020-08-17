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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:311064

Подозреваемого в получении взятки сумского депутата подозревают еще в убытках 2,6 млн грн коммунального предприятия

Руководитель Сумской областной прокуратуры Алексей Тубелець 20 апреля сообщил о подозрении директору коммунального предприятия Сумского городского совета, служебная халатность которого нанесла 2,6 млн грн убытков предприятию (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, директор указанного предприятия, который также является депутатом Сумского городского совета VIII созыва, в течение 2018-2020 годов не обеспечил своевременную уплату налогов, а именно рентную плату за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения. Таким образом, предприятие уклонилось от уплаты 8,5 млн грн налога. Несмотря на то, что предприятие признало налоговый долг и в настоящее время его добровольно уплатило в бюджет, на указанную сумму были начислены 2,6 млн грн штрафных санкций и пени. Следовательно, из-за ненадлежащего выполнения директором предприятия своих служебных обязанностей коммунальному предприятию нанесен ущерб на вышеуказанную сумму.

В этот же день указанном избраннику также сообщено о подозрении по факту получения 30 тыс. долларов США неправомерной выгоды за положительное голосование по установлению границ нескольких земельных участков в г. Сумы (ч. 4 ст. 368 УК Украины).

Противоправная деятельность лица разоблачена следственным управлением Главного управления Государственной фискальной службы в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает руководитель Сумской областной прокуратуры.

Речь идет о депутате Сумского горсовета и директоре КП "Горводоканал" Анатолие Сагаче.

Право Анатолий Сагач КП «Горводоканал» Служебная халатность
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