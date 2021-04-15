На Сумщине три ПТУ пройдут оценку внедрения цифровых технологий Впервые в Украине 60 школ и 30 учреждений профессионального образования в течение трех недель оценят на эффективность использования инновационных технологий и выяснят, на каком этапе цифрового развития они находятся, что именно надо усовершенствовать.

Этот процесс будет происходить с использованием онлайн-инструмента SELFIE, впервые пилотируемый в Украине. На Сумщине участие в пилотном проект примут Сумской центр профессионально-технического образования, Глуховское высшее профессиональное училище и Глинский профессиональный аграрный лицей.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки по вопросам цифровизации Артур Селецкий 20 апреля во время презентации SELFIE. Поддержку в использовании инструмента Украинский заведениями предоставил Европейский фонд образования и Министерство цифровой трансформации.

«Из-за постоянной работы с учащимися в дистанционной форме отношение педагогов и директоров к цифровым технологиям очень изменилось. Теперь они не просто должны быстро овладеть работой с новыми приложениями или сервисами, но и планировать работу с ними в будущем. В этом задании не обойтись без анализа. Благодаря поддержке партнеров мы предоставляем инструмент SELFIE, который поможет заведениям осуществить комплексный самоанализ. В то же время вместе с Минцифры готовим запуск отдельной версии цифрограммы для учителей, который поможет педагогам объективно оценить свои цифровые навыки и понять, что нужно совершенствовать», - отметил Артур Селецкий.