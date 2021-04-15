«Велике будівництво»: в Сумах будують унікальний дитячий садочок У рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» у 12 мікрорайоні обласного центру Сумщини будують дитячий садочок.

Унікальність цього закладу в тому, що він будується за оригінальним проектом місцевих архітекторів. Поки що в Україні це єдиний садочок з такими можливостями: місцеві проектанти зосередили увагу на максимальному збереженні здоров’я малечі. Для цього, крім басейну, в будівлі садочку використовується так звана вітражна техніка. Тобто не тільки частина кімнат та приміщень буде мати природнє освітлення, але і дах, і стіни будуть зі спеціального скла.

Це дасть можливість дітлахам грати та всебічно розвиватися при природному освітленні, зберігаючи зір.

Садочок почали будувати з «нуля» минулого літа. Тоді з Державного фонду регіонального розвитку було виділено 25 млн грн, ще 5 млн додало місто Суми.

Фінансування об’єкту в 2021 році також буде здійснюватися за рахунок коштів ДФРР, на це вже виділено 21 млн грн, та коштів місцевого бюджету в сумі 10 млн грн.

Сьогодні зведення триповерхової будівлі вже завершено, розпочали внутрішні роботи. Монтують вентиляційну систему, на черзі – встановлення вікон, обладнання для басейну, шпаклювання стін.

«Цей дитячий садочок дуже необхідний для жителів 12-то мікрорайону міста. Це дуже багатолюдний район, але в ньому працює один дитячий садочок, - розповідає голова Сумської ОДА Василь Хома. – Тому діти та дорослі чекають на завершення будівництва з нетерпінням. Плануємо завершити роботи у серпні цього року, у визначений термін. В Офісі Президента України цей об’єкт знаходиться на контролі, і я маю впевненість, поспілкувавшись з підрядником, що все буде зроблено вчасно. Процес будівництва йде активно, працює чимало людей, задіяна сучасна техніка»

Голова обласної державної адміністрації впевнений, що для маленьких сумчан вже зараз дорослі повинні створювати справжні європейські умови. Саме цей дитячий садочок – доступний, безбар’єрний, зі спеціалізованим ліфтом, природним освітленням та сучасним басейном – стане улюбленим місцем сумської малечі.