В Кролевце возобновили отопительный сезон Сегодня утром заместитель мэра Кролевца Вячеслав Жовтя провел проверку запуска процесса дополнительного отопления школ.

Вечером 20 апреля Кролевецкий городской голова Виктор Лехман, учитывая рекомендации директоров школ и общественности города, проведя серию срочных селекторных телефонных совещаний с профильными заместителями и начальником отдела образования Кролевецкого городского совета и в связи с прогнозами синоптиков о резком снижении температуры, - дал поручение начать процесс дополнительного отопления учебных помещений школ города.

Процесс запуска котельных и повышение температуры в системах отопления - достаточно сложный и требует определенного времени. В связи с окончанием 13 апреля отопительного сезона, некоторые котельные уже начали процедуры плановых ремонтов своих систем и агрегатов. Сроки действия трудовых договоров с работниками также завершились в связи с завершением отопительного сезона. Поэтому, их в срочном порядке приходится возвращать на работу.

Сейчас главная цель - это обеспечение безопасного, комфортного и непрерывного учебного процесса для наших младших школьников, говорится в сообщении Кролевецкого горсовета.