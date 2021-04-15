В Лебедине задержали пьяного автоугонщика Среди ночи нетрезвый мужчина зашел в чужой двор, сел в оставленный там хозяевами автомобиль и пытался уехать.

Поздно ночью в полицию Лебедина поступило телефонное сообщение от 58-летнего местного жителя о том, что со двора его домовладения неизвестный пытался похитить его автомобиль ВАЗ-21013.

Как выяснилось, 20-летний житель города, находясь в состоянии опьянения и находясь совсем в другом конце населенного пункта от места своего проживания, в чужом дворе заметил три автомобиля, которые стояли рядом. Зайдя через незапертую калитку, мужчина попытался открыть один, потом второй, но они оказались закрытыми на ключ. Лишь в третьей машине дверь была не заперта, да еще и в замке торчал ключ зажигания. Он сел за руль, завел двигатель и попытался выехать со двора. Быстро не получилось: мешали две машины рядом. Да еще и шум на улице услышали хозяева. Они выбежали во двор, заблокировали злоумышленнику движение и выход из машины и вызвали полицию.

Мужчину правоохранители задержали и доставили в отделение полиции. В отношении него открыто уголовное производство по ч.2 ст..289 «Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.