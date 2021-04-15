На Сумщине прививка второй дозой Covishield / AstraZeneca будет проходить через 12 недель после первой О времени и месте вакцинации от COVID-19 сумчанам сообщат по контактному номеру, который они оставили во время прививки первой дозой.

Напомним, что по результатам исследований, опубликованных в медицинском журнале The Lancet в марте этого года, эффективность вакцины AstraZeneca после двух стандартных доз, введенных с интервалом 12 недель или дольше, возрастала до 81,3%.

Поэтому Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемых инфекциям одобрил рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики увеличить интервал между введением первой и второй доз вакцины Covishield / AstraZeneca до 12 недель.

Узнавайте больше о вакцинации от COVID-19 на сайте https://vaccination.covid19.gov.ua и по телефону контакт-центра: 0 800 60 20 19.