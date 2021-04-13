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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Нападение жителя Шосткинщины на энергетиков: комментарий АО «Сумыоблэнерго»

В мае прошлого года в селе Ивот Шосткинского района произошло нападение на работников АО «Сумыоблэнерго». На просьбу энергетиков дать доступ к прибору учета электроэнергии хозяин одного из домов среагировал агрессивно - начал угрожать представителям распределительной компании и, наконец, открыл стрельбу по их служебному авто. Сейчас ивотчанин обвиняется в совершении уголовного преступления. Продолжается суд.

Выполняя свои служебные обязанности по плановому осмотру счетчиков электроэнергии, инспекторы группы технического аудита филиала «Шосткинский РЭС» даже не могли представить, что встретят агрессивное сопротивление одного из жителей села Ивот Шосткинского района.

Представившись работниками распределительной компании АО «Сумыоблэнерго», энергетики попросили ивотчанина предоставить доступ к электросчетчику для контрольного осмотра и снятия показаний. На это мужчина заявил, что позволит осматривать счетчик только в присутствии представителей Ивотского сельского совета. Затем он зашел в свой дом и вернулся уже с пистолетом. Энергетики, осознавая угрозу для жизни и здоровья, решили не провоцировать мужчину и уехали.

Однако агрессивный потребитель не остановился и сделал прицельный выстрел по служебному авто представителей АО «Сумыоблэнерго». Пуля попала в заднее стекло автомобиля. Лишь впоследствии судебной баллистической экспертизой было установлено, что пистолет мужчины является не огнестрельным, а пневматическим оружием.

В рамках уголовного производства Шосткинская местная прокуратура квалифицировала умышленные действия жителя Ивот (по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины) как грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью (хулиганство), с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений.

Недавно состоялось судебное заседание по этому делу, которое приобрело довольно громкую огласку. В связи с этим АО «Сумыоблэнерго» призывает ко всестороннему и объективному освещению произошедшего в прошлом году в селе Ивот Шосткинского района.

Комментарии лица, привлекаемого к уголовной ответственности по этому делу, противоречат фактам, установленным в ходе досудебного расследования. В частности, ивотчанин сообщает об угрозах в свой адрес и физическое воздействие со стороны энергетиков, но в материалах уголовного дела отсутствуют какие-либо подтверждения данным словам. Работники АО «Сумыоблэнерго», которые присутствовали на месте происшествия и были допрошены в ходе досудебного следствия, указывали на отсутствие каких-либо противоправных действий со своей стороны. Зато энергетики при выполнении своих прямых обязанностей подверглись агрессивные действия со стороны потребителя.

Относительно ссылок обвиняемого о необходимости проведения ему дорогостоящей операции в сумме «700 тысяч», то такая необходимость никоим образом не связана с событиями, которые происходили в селе Ивот Шосткинского района.

Ивотчанин отметил, что «услышал визг своих собак» и «увидел, что представители АО «Сумыоблэнерго» зашли к нему во двор и электрошокером и газовым баллончиком пытаются отогнать четырех его овчарок». Однако работники общества вообще не заходили к нему во двор, зато услышали угрозы спустить на них собак.

Выстрел по служебному авто энергетиков мужчина расценивает как намерение «напугать этих мужчин», несмотря на то, что нападение на людей несет угрозу их жизни и здоровью, это уголовное преступление, обязательным следствием которого является наказание.

Поэтому, АО «Сумыоблэнерго» является пострадавшей стороной в этом деле и, в связи с причинением имущественного ущерба (повреждение заднего стекла служебного авто), требует взыскать с ответчика 3520 грн, сообщается на сайте «Сумыоблэнерго»

Общество
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