Депутата Сумского горсовета подозревают в получении взятки в 30 тыс. долларов Руководитель Сумской областной прокуратуры Алексей Тубелець 20 апреля сообщил о подозрении депутату Сумского городского совета VIII созыва по факту получения 30 тыс. долларов США неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, в сентябре 2020 года депутат Сумского городского совета в то время VII созыва, который также является руководителем депутатской фракции, получил от частных предпринимателей 30 тыс. долларов США за положительное голосование на очередной сессии за предоставление разрешений на разработку технической документации по землеустройству относительно установление границ нескольких земельных участков в г. Сумы.

До этого уже сообщено о подозрении двум предпринимателям, которые передали указанную сумму депутату (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Противоправную деятельность лица разоблачило следственное управление Главного управления Государственной фискальной службы в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.