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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине 69 504 случая заболевания COVID-19: подробности

По состоянию на 21 апреля в Сумской области 69 504 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 437 человек (Белопольский район - 10, Бурынский район - 23, Великописаревский район - 2, Глухов – 18, Глуховский – 9, Конотоп – 4, Конотопский – 1, Лебедин - 1, Лебединский район - 5, Недригайловский район - 11, Ахтырка - 8, Ахтырский район - 5, Путивльский район - 1, Ромны - 3, Сумы - 281, Сумской район - 30, Тростянецкий район - 22, Ямпольский район - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1023 летальных случаев, из них за минувшие сутки - 12 (Глухов - 2, Конотоп - 2, Недригайловский район - 1, Сумы - 7).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 57 779 человек, из них за минувшие сутки - 720 (Белопольский район - 36, Бурынский район - 4, Великописаревский район - 12, Конотоп - 24, Конотопский – 1, Краснопольский район - 4, Кролевецкий – 6, Лебедин - 9, Лебединский – 2, Липоводолинский район - 1, Недригайловский район - 9, Ахтырка - 112, Ахтырский район - 38, Путивльский район - 16, Ромны - 55, Роменский район - 34, Сумы - 268, Сумской район – 25, Тростянецкий район - 3, Шостка - 51, Шосткинский район - 1, Ямпольский район - 9).

Общество
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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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