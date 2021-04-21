Ситуация с коронавирусом в Украине

В частности, заболели 532 ребенка и 326 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 4411 человек; выписаны из больниц - 5772 человека; летальных случаев - 429; выздоровели - 14720 человек; осуществлено тестирований за сутки - 109007 (в частности методом ПЦР - 46746, методом ИФА - 17235), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 45026.
За все время пандемии в Украине заболело - 1974118 человек; выздоровели - 1514472 человека; летальных исходов - 40 796; проведения ПЦР-тестов - 9042785.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (965), Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 965 случаев;
- Винницкая область - 327 случаев;
- Волынская область - 382 случая;
- Днепропетровская область - 771 случай;
- Донецкая область - 735 случаев;
- Житомирская область - 276 случаев;
- Закарпатская область - 104 случая;
- Запорожская область - 845 случаев;
- Ивано-Франковская область - 106 случаев;
- Киевская область - 881 случай;
- Кировоградская область - 126 случаев;
- Луганская область - 336 случаев;
- Львовская область - 492 случая;
- Николаевская область - 397 случаев;
- Одесская область - 769 случаев;
- Полтавская область - 539 случаев;
- Ривненская область - 616 случаев;
- Сумская область - 437 случаев;
- Тернопольская область - 269 случаев;
- Харьковская область - 938 случаев;
- Херсонская область - 171 случай;
- Хмельницкая область - 717 случаев;
- Черкасская область - 622 случая;
- Черновицкая область - 202 случая;
- Черниговская область - 139 случаев.