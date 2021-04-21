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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Ситуация с коронавирусом в Украине

12162 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 21 апреля 2021 года.

В частности, заболели 532 ребенка и 326 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 4411 человек; выписаны из больниц - 5772 человека; летальных случаев - 429; выздоровели - 14720 человек; осуществлено тестирований за сутки - 109007 (в частности методом ПЦР - 46746, методом ИФА - 17235), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 45026.

За все время пандемии в Украине заболело - 1974118 человек; выздоровели - 1514472 человека; летальных исходов - 40 796; проведения ПЦР-тестов - 9042785.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (965), Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 965 случаев;

- Винницкая область - 327 случаев;

- Волынская область - 382 случая;

- Днепропетровская область - 771 случай;

- Донецкая область - 735 случаев;

- Житомирская область - 276 случаев;

- Закарпатская область - 104 случая;

- Запорожская область - 845 случаев;

- Ивано-Франковская область - 106 случаев;

- Киевская область - 881 случай;

- Кировоградская область - 126 случаев;

- Луганская область - 336 случаев;

- Львовская область - 492 случая;

- Николаевская область - 397 случаев;

- Одесская область - 769 случаев;

- Полтавская область - 539 случаев;

- Ривненская область - 616 случаев;

- Сумская область - 437 случаев;

- Тернопольская область - 269 случаев;

- Харьковская область - 938 случаев;

- Херсонская область - 171 случай;

- Хмельницкая область - 717 случаев;

- Черкасская область - 622 случая;

- Черновицкая область - 202 случая;

- Черниговская область - 139 случаев.

Общество
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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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