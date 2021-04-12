На Сумщине 437 новых случаев заболевания коронавирусом: 12 летальных На утро 21 апреля в Сумской области уже 69 504 случая заболевания COVID-19.

За вторник добавилось 437 новых случаев. Выздоровело 720 человек, - всего 57 799. Умерло 12, - всего 1023. Лечатся 10 682. Сумская область на 14-м месте в Украине по количеству выявленных случаев заболевания.