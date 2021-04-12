В Сумах произошла поножовщина между отцом и сыном (видео) 18 апреля, около 17.30, экипаж патрульных получил сообщение от жителей дома на улице Металлургов, которые сообщили, что в соседней квартире происходит драка.

На место оперативно направился экипаж патрульной полиции и бригада медиков.

У дверей квартиры сидел мужчина с ножевым ранением, а в самом помещении, на полу лежал окровавленный гражданин.

Полицейские и медики сразу начали оказывать медицинскую помощь обоим пострадавшим. Выяснилось, что сын и отец вместе распивали спиртные напитки. Затем между ними на бытовой почве возник словесный конфликт, который перерос в драку. Предварительно, 65-летний мужчина схватил со стола нож и ударил им своего 36-летнего сына. Последний смог отобрать у отца нож, после чего нанес ему несколько ножевых ранений в область головы, шеи и туловища.

Патрульные помогли врачам транспортировать тяжело раненого мужчину к автомобилю скорой помощи, потом и сопроводили в Сумскую областную клиническую больницу.

На место происшествия стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются.