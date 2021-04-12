Сумские фискалы поймали торговцев нелегальных табачных изделий

Готовую продукцию, используя курьерские службы почтовых отправлений, нарушитель сбывал оптовыми партиями гражданам Украины.
Также правонарушитель привлек группу лиц, которые систематически сбывали гражданам незаконно изготовленные табачные изделия с переносных торговых мест на территории «Харьковского центрального рынка».
Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры работники налоговой полиции на основании постановления районного суда г. Сумы провели обыск в нежилых помещениях.
По результатам следственных действий выявлено более 36 тыс. пачек сигарет без марок акцизного налога и с марками акцизного налога с признаками подделки. Ориентировочная общая стоимость ТМЦ составляет около 2,5 млн грн.
Выявленные товарно-материальные ценности присоединены к материалам уголовного производства.