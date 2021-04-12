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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:53396

Сумские фискалы поймали торговцев нелегальных табачных изделий

Сотрудники ГУ ГФС в Сумской области разоблачили гражданина, который незаконно изготавливал табачные изделия без марок акцизного налога, а также с марками акцизного налога с явными признаками подделки.

Готовую продукцию, используя курьерские службы почтовых отправлений, нарушитель сбывал оптовыми партиями гражданам Украины.

Также правонарушитель привлек группу лиц, которые систематически сбывали гражданам незаконно изготовленные табачные изделия с переносных торговых мест на территории «Харьковского центрального рынка».

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры работники налоговой полиции на основании постановления районного суда г. Сумы провели обыск в нежилых помещениях.

По результатам следственных действий выявлено более 36 тыс. пачек сигарет без марок акцизного налога и с марками акцизного налога с признаками подделки. Ориентировочная общая стоимость ТМЦ составляет около 2,5 млн грн.

Выявленные товарно-материальные ценности присоединены к материалам уголовного производства.

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