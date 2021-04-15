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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумську молодь запрошують до участі в грантовому проєкті

Студентів сумських освітніх закладів запрошують до участі в грантовому проєкті «Scholarship в Україні», який дозволить покрити витрати на навчання.

В Україні стартував VII конкурс соціального проєкту «Scholarship в Україні», який дозволяє студентам виграти в чесній інтелектуальній боротьбі головний приз – 15 тис грн. Проєкт надає одразу дві унікальні можливості: отримати грошову винагороду та удосконалити свої розумові здібності.

На проєкт «Scholarship в Україні» було виділено 84 тис грн, які будуть розподілені між фіналістами з чотирьох тем. Переможцям дістанеться по 15 тис грн, а учасникам, які зайняли 2 та 3 місця по чотири та дві тис грн.

Зауважимо, виграні кошти можуть бути витрачені на оплату основної, або додаткової освіти. Це означає, що студенти контрактної форми навчання можуть оплатити грантом рік (повністю або частково), або, нарівні з «бюджетниками», направити суму на курси, семінари чи тренінги.

Учасникам проєкту необхідно обрати тему із запропонованого списку та надіслати заявку на сторінки грантонадавачів.

  1. І грант – з теми «Сучасний розвиток фінансових ринків в Україні та світі: проблеми та перспективи розвитку фондового ринку та недержавного пенсійного страхування», подавати заявку на сторінці грантонадавача;
  2. ІІ грант – з теми «Нове авто VS б/в авто: переваги та недоліки під час вибору транспортного засобу», сторінка грантонадавача;
  3. ІІІ грант – з теми «Як Covid-19 вплинув на інтернет-маркетинг?» – умови на сторінці грантонадавача (роботу направляти на поштову скриньку grant@aweb.ua);
  4. IV грант – з теми «Система знижок, промокодів та акцій як інструмент у завоюванні прихильності на просторах інтернету», подавати заявку на сторінці .

Після реєстрації необхідно написати аналітичну роботу, яка б містила рекомендації щодо тематики. Професійне журі, до складу якого входять представники сфери освіти та бізнесу, перевірять кожну роботу, відберуть трійку фіналістів із кожної теми і запросять їх на захист. Переможця визначать лише після презентації проєктів.

Спробувати свої сили в науковій діяльності можуть студенти громадяни України 1-5 курсів, а також магістратури.

Заявку на участь, а також саму роботу необхідно відправити не пізніше 19 липня 2021 року на пошту організаторів grant@scholarship.in.ua

Задати питання або уточнити деталі можна за телефоном – (067) 6226282, або за поштовою адресою – grant@scholarship.in.ua.

Общество
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