В Сумах отменили коммунальный автобусный маршрут Коммунальный автобусный маршрут № 64А приостанавливает работу.

К такому выводу пришли после обследования пассажиропотока в направлении «Центр - Добровольная». Во время его проведения зафиксировано, что автобусы, которые курсируют по короткому маршруту, загружены от 20% до 48%.

Учитывая также тот факт, что это направление дублирует частный маршрут №9, который недавно возобновил работу, было принято решение снять коммунальные автобусы с маршрута №64А и задействовать их там, где перевозки осуществляются только транспортом КП «Электроавтотранс».

Автобусный маршрут №64 «Добровольная - Добровольная» продолжает работу по расписанию без изменений.

Обновленные графики течение нескольких дней будут доступны на официальном сайте http://troleybus.sumy.ua/marshrutna-merezha-ta-rozklad-ruhu и уже размещены в печатном виде на остановочных комплексах по маршруту.