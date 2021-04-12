В Сумах пьяный покупатель подрезал охранника и продавщицу супермаркета ЧП произошло сегодня после полудня в районе магазина «Кантри» на ул. Марков Вовчок напротив 5-й горбольницы.

Как сообщили в патрульной полиции, предварительно установлено, что в магазин «Кантри» зашли двое нетрезвых мужчин, которые долго блуждали, выбирая спиртное, а затем пытались перебраться через турникет. Охранник сделал им замечание, на что они начали нецензурно выражаться и кричать. Охранник их вывел наружу, где между ними началась драка. В ней поучаствовали также случайный прохожий, который пытался их размирить, и продавщица. После того, как их растянули, один из пьяных достал нож и напал на охранника и продавщицу, причинив обоим ножевые ранения. После этого оба посетителя скрылись. В 12.45 пострадавшие вызвали полицию, рассказали им приметы нападавших, которых патрульные нашли неподалеку во дворе, где они продолжали пьянствовать. Их задержали, на месте работает следственно-оперативная группа городского управления полиции.