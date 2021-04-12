В Сумах неизвестный с ножом напал на продавщицу и охранника На Химгородке неизвестный с ножом напал на продавщицу и охранника местного магазина.

Происшествие произошло сегодня в магазине «Кантри» напротив пятой больницы. На месте работает полиция. Подробности позже, пишет 0542.ua.