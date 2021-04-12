Губернатор Сумщины без маски рассказывал главам РГА о карантине на Пасху Пасхальные мероприятия в каждом районе должны пройти соблюдать карантинных требований.

Об этом во время совещания с главами райгосадминистраций отметил глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома.

«На прошлой неделе было проведено заседание областного Совета Церквей, во время которого мы с лидерами религиозных общин обсудили необходимость соблюдения всех санитарных норм и правил жителями области во время празднования Пасхи, - отметил Василий Хома. - И важно, чтобы карантинные требования были соблюдены в каждом районе и громаде Сумщины. Поэтому вы на районном уровне должны провести совещания с главами громад, руководителями религиозных организаций, чтобы Пасхальные праздники прошли без нарушений и не привели к повышению заболеваемости COVID-19 в области».

По словам главы Сумской облгосадминистрации, на сегодня ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией понемногу стабилизируется. Если так будет и дальше, то есть надежда, что вскоре будет рассматриваться вопрос о выходе области из «красной зоны».

При этом он сам был без маски. Известно, что Василий Хома переболел коронавирусом в декабре прошлого года.