У Сумах провели ряд заходів у рамках підтримки Всесвітньої акції «Година Землі-2021» Інформаційно-просвітницькими заходами було охоплено близько трьох тисяч учнів загальноосвітніх шкіл та вихованців ЦЕНТУМ, 35 закладів дошкільної освіти. Усі заходи реалізовували з дотриманням протиепідемічних вимог.

У 150 гуртках та бібліотеці ЦЕНТУМу відбулися ігри-квести «Знайди електроенергію», бесіди «Я за енергозбереження», онлайн-тестування вихованців закладу «Екологія: тривоги та надії», екологічні читання «Бережімо природу», в рамках роботи книжкової вітальні «Твій екологічний слід на Землі», перегляд тематичних мультфільмів тощо.

Серед вихованців ЦЕНТУМ організований і проведений онлайн-челендж щодо поширення інформації про Всесвітню акцію «Година Землі-2021», у якому взяло участь близько 200 учасників. У рамках реалізації міського освітнього проєкту «Рішення в стилі ЕКО», на базі ЦЕНТУМ, проведели конкурс «ЕКО іграшка». Було представлено 102 роботи – 35 фотозвітів із реалізації проєкту в закладах освіти та 67 еко іграшок. Юні майстри закладу брали участь у майстер-класах із апсайклінгу (виготовлення нових виробів із вживаних).

Також проведено міський конкурс дослідницьких робіт «Природа – національне багатство України». У конкурсі взяли участь 11 закладів освіти, усього подано 20 робіт. У своїх дослідженнях учні підняли важливі екологічні проблеми сьогодення – охорона малих річок нашого краю, дослідження питної води, поводження з відпрацьованими елементами живлення – батарейками, енергозбереження, покращення природного середовища нашого міста.

Активну участь у проведенні акції «Година Землі-2021» у місті Суми взяли КУ НВК №9 «Веснянка» та ДНЗ № 19 «Рум’янек», на базі яких було проведено показові заняття. Малята презентували казку «Як діти планету Земля врятували», вихователі забезпечили проведення занять із нетрадиційного малювання сіллю, дидактичних ігор з використанням коректурних таблиць «Переробка відходів», «Сортуємо сміття», «Чому хворіє, радіє Земля?» та ін., організовано створення виставок та колажів, перегляд мультфільмів, відеоматеріалів на екологічну тематику з подальшим обговоренням проблемної ситуації «Як зберегти світло?», забезпечено онлайн консультації для батьків «Як допомогти планеті Земля?».

У бібліотечному онлайн-просторі та в бібліотеках міста відбулися виставка «Година Землі», web-екологічний тренінг «Звідки береться світло, тепло, вода?», екологічна медіаподорож «Дивовижне поруч», екскурс в природу «За нас ніхто природу не врятує», дискусійна хвиля «Хто в природі господар?», виставка-вернісаж «Обличчя планети Земля», інформхвилина «Година Землі», віртуальна (книжкова) виставка «Земля – сльозинка на щоці Всесвіту», екологічний рейд «Година Землі», відкритий мікрофон «Вода – природне багатство».

За активну участь у міській освітній акції «Година Землі – 2021» у місті Суми», виховання небайдужого ставлення до проблем охорони навколишнього природного середовища та популяризації екологічного способу життя реальними діями, у рамках реалізації Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4330-МР (зі змінами), департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради було нагороджено подарунками та цінними призами ЦЕНТУМ, КУ НВК № 9 «Веснянка», ДНЗ № 19 «Рум’янек», Центральна бібліотека імені Т.Г. Шевченка, переможців міського етапу обласного екологічного форуму «Природа – національне багатство України».

Заплановані заходи КУ «Сумський міський центр дозвілля молоді» («Квартирник») та КУ «Агенція промоції «Суми» («Екокрос») відтерміновані на період, що залежатиме від послаблення Урядом карантинних заходів на території м. Суми.