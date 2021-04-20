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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Глуховчанин нашел на огороде снаряд

На Сумщине за минувшие сутки выявлено 10 боеприпасов.

19 апреля в 9:23, в Службу спасения «101» поступила информация об обнаружении предмета, похожего на боеприпас, в поле неподалеку с. Шевченково Глуховского района. Им оказалась ручная граната Ф-1. Опасная находка находилась на расстоянии до 300 м от жилых домов.

В 9:45, на приусадебном участке в г. Глухов граждане обнаружили 76-мм. артснаряд. Устаревший боеприпас находился в 10 м от жилых домов.

В 15:39 в лесу возле с. Перекоповка Роменского района местными жителями было обнаружено 76-мм. артиллерийский снаряд и пять 50-мм. минометных мин. «Отголоски» войны находились на расстоянии до 400 м от жилых домов.

В этот же день, в 16:26 в лесу, с. Новгородское, что на Тростянетчине обнаружили 45-мм. артснаряд. Устаревший боеприпас времен прошлых войн находился на расстоянии до 1 км от жилых домов.

После этого, в 17:00 в поле с. Береза Глуховского района на расстоянии до 800 м от жилых домов, местные жители обнаружили 152-мм артиллерийский снаряд времен войны.

На местах опасных находок правоохранителями выставлена охрана, предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отмечают, что при нахождении боеприпасов нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать Службу спасения по телефону «101», сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

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