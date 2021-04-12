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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине фермеры в знак протеста перекрыли трассу «Конотоп-Батурин» (видео)

Работники сельхозпредприятия ГП «Вировское» устроили акцию протеста против смены руководителя, которого назначили приказом Фонда госимущества Украины.

Об этом сообщила глава профсоюзной организации предприятия, главный бухгалтер Оксана Бойко, пишет agronews.ua.

По ее словам, хозяйство «Вировское» является государственным предприятием, в недалеком будущем предполагается приватизировать путем выставления на торги Фондом госимущества Украины. Семь месяцев назад фондом был назначен на должность директора Голуба Юрия Юрьевича.

Новый руководитель подошел к работе профессионально: увеличено количество рабочих мест, возросло поголовье скота на ферме и посевные площади, соответственно возросли показатели производства - надои молока, сбор сельхозкультур, вовремя выплачивается заработная плата - предприятие развивается и готовится к распаеванию земель государственного фонда, на которых работает.

На сегодня заключено соглашение с юристом Юлией Сергеевной Рябченко и предприятием ООО «Геобизнес» для оформления документов на получение права на постоянное пользование земельными участками. По этому поводу подготовлено и подано ходатайство в Госгеокадастр Сумской области с целью в дальнейшем провести процедуру разгосударствления земель - каждый работник предприятия, а также пенсионеры, которые ранее работали в хозяйстве, имеют право получить земельные участки в собственность в качестве пая. Работники доверяют нынешнему директору Ю.Голубу, который отстаивает их интересы.

В конце рабочего дня был получен приказ Фонда госимущества Украины о назначении с 15 апреля на должность временно исполняющего директора ГП «Вировское» Василия Гереженивского. Он ранее возглавлял другую агрофирму, которую довел до банкротства.

Работники вывели сельхозтехнику, разместили ее на обочине дороги и обустроили плакатами «Земля принадлежит народу», «Не блокируйте приватизацию», «Сохраним предприятие», «Не уничтожайте рабочие места», «Кудин, остановите рейдерство» (Денис Игоревич Кудин - заместитель главы Фонда госимущества Украины по вопросам персонала).

Кроме того, работники написали обращение к президенту Украины, Кабмину и руководству Фонда госимущества с требованием разрешить завершить законное распаевание земель государственной собственности среди нынешних и бывших работников предприятия, которые в соответствии с действующим законодательством имеют на это право и оставить в должности директора Юрия Юрьевича Голуба, которому доверяют.

Экономика
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