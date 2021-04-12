На Сумщине фермеры в знак протеста перекрыли трассу «Конотоп-Батурин» (видео)

Об этом сообщила глава профсоюзной организации предприятия, главный бухгалтер Оксана Бойко, пишет agronews.ua.
По ее словам, хозяйство «Вировское» является государственным предприятием, в недалеком будущем предполагается приватизировать путем выставления на торги Фондом госимущества Украины. Семь месяцев назад фондом был назначен на должность директора Голуба Юрия Юрьевича.
Новый руководитель подошел к работе профессионально: увеличено количество рабочих мест, возросло поголовье скота на ферме и посевные площади, соответственно возросли показатели производства - надои молока, сбор сельхозкультур, вовремя выплачивается заработная плата - предприятие развивается и готовится к распаеванию земель государственного фонда, на которых работает.
На сегодня заключено соглашение с юристом Юлией Сергеевной Рябченко и предприятием ООО «Геобизнес» для оформления документов на получение права на постоянное пользование земельными участками. По этому поводу подготовлено и подано ходатайство в Госгеокадастр Сумской области с целью в дальнейшем провести процедуру разгосударствления земель - каждый работник предприятия, а также пенсионеры, которые ранее работали в хозяйстве, имеют право получить земельные участки в собственность в качестве пая. Работники доверяют нынешнему директору Ю.Голубу, который отстаивает их интересы.
В конце рабочего дня был получен приказ Фонда госимущества Украины о назначении с 15 апреля на должность временно исполняющего директора ГП «Вировское» Василия Гереженивского. Он ранее возглавлял другую агрофирму, которую довел до банкротства.
Работники вывели сельхозтехнику, разместили ее на обочине дороги и обустроили плакатами «Земля принадлежит народу», «Не блокируйте приватизацию», «Сохраним предприятие», «Не уничтожайте рабочие места», «Кудин, остановите рейдерство» (Денис Игоревич Кудин - заместитель главы Фонда госимущества Украины по вопросам персонала).
Кроме того, работники написали обращение к президенту Украины, Кабмину и руководству Фонда госимущества с требованием разрешить завершить законное распаевание земель государственной собственности среди нынешних и бывших работников предприятия, которые в соответствии с действующим законодательством имеют на это право и оставить в должности директора Юрия Юрьевича Голуба, которому доверяют.