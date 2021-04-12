На Сумщине дали 6 лет за смертельное ДТП К 6 годам лишения свободы осужден молодой человек, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП.

Недригайловским отделом Роменской окружной прокуратуры в суде доказана вина 26-летнего жителя Бурынского района, нарушение правил дорожного движения которого привело к гибели 19-летнего юноши.

Напоминаем, что ДТП произошло 7 июля 2019 года в Недригайловском районе на автодороге с. Хоружевка - с. Беседовка около 2:00 ночи. Управляя автомобилем ВАЗ 2108, водитель не учел дорожную обстановку, выехал на обочину, где машина перевернулась. Пассажир получил тяжелые травмы, от которых скончался в больнице через несколько часов. В ходе следствия установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В суде обвиняемый вину свою не признал, убеждал, что это погибший сидел за рулем, а он в это время спал на заднем сиденье. Суд расценил объяснения обвиняемого как способ защиты, направленный на избежание ответственности, поскольку они противоречат собранным доказательствам. По приговору суда его приговорили к лишению свободы сроком на 6 лет с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года (ч. 2 ст. 286 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.