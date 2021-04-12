На Сумщине начался процесс вакцинации полицейских от COVID-19

Сотрудники полиции ежедневно контактируют с большим количеством граждан, таким образом подвергают опасности себя и своих близких.
Вакцинация проходила в Государственном учреждении «Территориальное медицинское объединение МВД Украины по Сумской области».
Данные прививки являются добровольными и бесплатными.
Перед вакцинацией сотрудникам полиции предлагали подписать информационное согласие и пройти оценку здоровья на проведение прививки.
После прививки полицейским предлагали пройти в комнату, где за ними в течение 30 минут наблюдали врачи. Нежелательных негативных последствий прививки не наблюдалось, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.