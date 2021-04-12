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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:35187

На Сумщине начался процесс вакцинации полицейских от COVID-19

Сегодня 27 полицейских, несущих службу в разных уголках области, сделали прививку от коронавируса китайским препаратом CoronaVac.

Сотрудники полиции ежедневно контактируют с большим количеством граждан, таким образом подвергают опасности себя и своих близких.

Вакцинация проходила в Государственном учреждении «Территориальное медицинское объединение МВД Украины по Сумской области».

Данные прививки являются добровольными и бесплатными.

Перед вакцинацией сотрудникам полиции предлагали подписать информационное согласие и пройти оценку здоровья на проведение прививки.

После прививки полицейским предлагали пройти в комнату, где за ними в течение 30 минут наблюдали врачи. Нежелательных негативных последствий прививки не наблюдалось, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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голова Сумської ОДА

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