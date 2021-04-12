У Сумах провели онлайн-конкурс «Проліски Слобожанщини-2021»

Свої таланти продемонстрували більше 100 учасників з Києва, Львова, Одеси, Харкова, Запоріжжя, Дніпропетровської та Запорізької областей, а також з Сум та Сумської області.

Конкурс традиційно був присвячений перебуванню на Сумщині видатного композитора П.І. Чайковського. Він проводився з метою популяризації творчості генія світової музики, творів українських авторів різних епох і стилів, а також з метою виявлення і підтримки талановитих учнів і викладачів, сприяння розвитку виконавської майстерності, обміну досвідом між мистецькими навчальними закладами.

«Проліски Слобожанщини-2021» проводилися у трьох номінаціях:

«фортепіано» – 35 учасників;

«камерно-інструментальні ансамблі» – 56 учасників, об’єднані у 18 колективів;

«композиція» – 14 учасників.

Організатори конкурсу та поважне журі намагалися підтримати кожного учасника, дати можливість юному музикантові розкритися та продемонструвати свій рівень виконавської майстерності і артистизм у відкритому конкурсі.

Результати конкурсу та концерт лауреатів можна переглянути на сторінці «Проліски Слобожанщини – Всеукраїнський конкурс юних музикантів» у Facebook.