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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:29210

Создание образовательно-культурного центра в Тростянце откладывается

В Сумской области предотвратила незаконное расходование почти 29 млн грн бюджетных средств.

По иску Ахтырской окружной прокуратуры решением Хозяйственного суда Сумской области признаны недействительными результаты публичной закупки и договора о закупке, поэтому предупреждено незаконное расходование из бюджета почти 29 млн грн.

Установлено, что по результатам открытых торгов по реконструкции столовой-кафе под образовательно-культурный центр в г. Тростянец победителем признан участник с суммой почти 29 млн грн. Однако, по данным прокуратуры, закупка проведена с нарушением требований Закона Украины «О публичных закупках», поскольку предложение победителя не соответствует требованиям тендерной документации. В частности, им не представлено необходимого и должного подтверждения наличия опыта выполнения аналогичных договоров, наличие механизмов и оборудования, работников соответствующей квалификации, что ставит под сомнение возможность победителя торгов качественно и своевременно выполнить строительные работы, что является недопустимым и может привести к дополнительным расходам бюджетных средств. С доводами прокуратуры согласился суд, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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