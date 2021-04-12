За неделю на Сумщине зарегистрировано 3467 ЧП За прошедшую неделю случаев гибели и травмирования людей не зарегистрировано. Огнем уничтожено и повреждено 11 строений и 1 единица автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 67 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 20 зданий и 1 единицу автотракторной техники, в общем материальных ценностей на сумму более 3 млн 520 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожен 21 боеприпас времен Второй мировой войны, обнаруженный на территории области.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население, будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем, сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.