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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине пожарные дважды ликвидировали возгорание в жилых домах (видео)

18 апреля в 10:14 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Привокзальная в г. Бурынь.

О пожаре сообщил сосед, который увидел дым и пламя из окон здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 23-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено перекрытие на площади до 16 кв. м, стены на площади до 6 кв. м, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части дома.

В 10:27 возгорание локализовали, а в 10:55 - потратив на тушение около 4 тонн воды, полностью ликвидировали. Во время ликвидации возгорания пожарные вывели из задымленного помещения собственника, 1961 г.р., который в результате происшествия не пострадал и от госпитализации отказался.

В этот же день в 12:46 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Садовая в с. Герасимовка на Роменщине. О пожаре сообщила случайная прохожая, которая увидела дым на крыше здания. На место происшествия были направлены отделения дежурного караула 14-й государственных пожарно-спасательной части и местную пожарную команду с. Бацманы.

Прибыв на место, пожарные установили, что горит кровля на площади 75 кв. м, перекрытие на площади до 36 кв. м, стены на площади до 40 кв. м и строительные материалы. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный жилой дом и хозяйственную постройку. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, которая была расположена на расстоянии около 2 км от очага горения.

В 13:20 возгорание локализовали, а в 14:01 - потратив на тушение более 6 тонн воды, ликвидировали.

Всего на тушение пожаров было привлечено 3 единицы специальной техники и 12 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 1 работник от местной пожарной команды с. Бацманы.

Общество
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