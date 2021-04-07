Сумские сумоисты отличились на чемпионате Украины 16-19 апреля в Мелитополе проходил чемпионат Украины по сумо среди юношей и молодежи.

К большому сожалению, команда Сумской области не смогла представить полный состав спортсменов... Связано это с тем, что младшим юношам и юношам нельзя тренироваться в связи с карантинными ограничениями.

Зато достойно выступили представители молодежи: Котов Дмитрий - 1 место (вес до 90кг), Крупский Кирилл - 1 место (вес до 80кг). В шаге от медали завершил соревнования Горшков Дмитрий (вес 70кг), уступив в бронзовом финале.

В командных соревнованиях Сумская область заняла 2-е место.

Чемпионы отобрались на чемпионат Европы, который состоится в Варшаве в июне.

Подготовил спортсменов тренер Сергей Хекало.