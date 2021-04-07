На Сумщині реалізовувався проєкт «Екотехноарт»

За інформацією Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації, сутність проєкту полягає у творчому використанні того, що могло стати сміттям і псувати навколишнє середовище. Стартував він у квітні в Сумському обласному центрі позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю в межах обласного місячника екології «Екожиття – наше майбуття».

Проєкт реалізовувався у три етапи. Під час першого (1-7 квітня)вихованцями гуртків «Геометричне моделювання», «Робототехніка: вступ для першачків», «Початкове вивчення основ володіння ПК», «LEGO-робототехніка WeDo» було зібрано 15 кг макулатури, 75 пластикових пляшок, 30 алюмінієвих бляшанок, 400 пластикових кришечок, 180 компакт дисків. Із частини зібраних матеріалів діти почали створювати артоб’єкти, решту вторинної сировини педагоги з вихованцями здали до пунктів прийому.

Другий етапу проєкту (8-15 квітня) пройшов під гаслом «Використаним речам – друге життя!». Вихованці гуртків науково-технічного відділу під керівництвом педагогів створювали поробки з зібраних вторинних матеріалів. Творчість і фантазію виявили вихованці гуртка «Умілі руки» під час створення арт об’єктів із пластикових пляшок, картону та компактдисків. Креативно підійшли до апсайклінгу і вихованці гуртка «Геометричне моделювання». Діти виготовляли з пластикових пляшок підставки для олівців, закладки для книг, органайзери. Наймолодші вихованці гуртка «Паперопластика» виготовляли 3d-картини із пластикових кришечок.

Старі речі перетворилися на яскраві артоб’єкти виставки науково-технічної творчості «ЕкоТехноАрт», кожен із яких не просто виготовлений із вторинної сировини, це яскравий приклад як з відходів можна робити корисні та красиві речі. Давати використаним речам друге життя – означає відповідально ставитися до природних ресурсів.

Третій етап – виставка технічної творчості «ЕкоТехноАрт». Вихованці презентували вироби, виготовлені із вторинної сировини. Юні дизайнери використали 20 пластикових пляшок, майже 200 пластикових кришечок, макулатуру і створили артоб’єкти, що можуть стати частиною інтер’єру в помешканні чи офісі, а також виготовили з пластикових відходів прикраси.

Переробляючи, використовуючи старі речі й предмети, діти водночас навчилися дбайливому ставленню до довкілля та протистояти забрудненню планети. Зробити корисну та красиву річ із «сміття» – це вияв майстерності, фантазії та художнього смаку. Учасники проєкту закликають своїх однолітків, дорослих у такий спосіб робити навколишній світ чистішим.