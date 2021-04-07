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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:46215

В Ахтырке привили вакциной Pfizer 78 пациентов психоневрологического диспансера

78 пациентов Ахтырского психоневрологического диспансера прививали 19 апреля вакциной американской кампании Pfizer.

Перед введением вакцину растворяют в физрастворе. В одном флаконе объемом 1,8 мл - 6 доз.

Приехала вакцина в специальных боксах, которые держат необходимую температуру, пишет Суспільне.

Общество
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