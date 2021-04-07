Учнівство та молодь Сумщини запрошують намалювати плакат на тему «Здорова нація»

Треба намалювати 1–3 плакати й заповнити форму до 31 травня 2021 року. Плакат має бути у форматі А3 (290 мм на 415 мм). Файл із фото плакату треба підписати так: вік учасника, прізвище, ім’я.

Журі визначить 100 потенційних переможців, які повинні будуть відправити оригінали плакатів на адресу конкурсу до 14 червня 2021 року.

«Питання збереження здоров’я під час пандемії COVID – актуальне та важливе. Тому ключовим завданням Конкурсу є популяризація здорового способу життя та корисних звичок задля зміцнення колективного імунітету та підвищення якості життя нації», – пишуть організатори.

Передбачені I, II та III призові місця в трьох вікових категоріях. Переможців оголосять 19 червня 2021 року, нагородять дипломами та подарунками. Переможці конкурсу отримають у подарунок графічні планшети.

За результатами також відбудуться виставки плакатів учасників, організовані публікації у ЗМІ та соціальних мережах з інформацією про авторів.

Докладніше про конкурс можна прочитати тут.