На Сумщине за 22 кражи дали 8 лет за решеткой Глуховским отделом Шосткинской окружной прокуратуры в суде доказана вина 32-летнего мужчины в систематических кражах из квартир глуховчан и угоне транспортных средств.

По данным следствия, нигде не работающий мужчина в ночное время при отсутствии хозяев на протяжении 2019-2020 гг. проникал на территорию частных домовладений, откуда похищал ценные вещи, или же угонял мопеды или мотороллеры. Доказана его причастность к 22 эпизодам преступной деятельности.

В суде мужчина вину свою признал, уверял, что раскаивается. Поскольку он не впервые попадает в поле зрения правоохранителей, то по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания, которое было назначено по предыдущему приговору, обвиняемого приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества (ч. 3 ст. 185 и ч. 2 ст. 289 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.